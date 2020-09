Usa, TikTok e WeChat al bando: da domenica sarà vietato scaricarle (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Da domenica prossima, salvo ritrattazione, TikTok e WeChat saranno messe al bando negli Stati Uniti. Il divieto, che precluderà l’utilizzo e il download delle due app, è stato formalizzato con una nota dal dipartimento del Commercio americano, che ha messo in atto l’ordine esecutivo firmato lo scorso agosto dal presidente Donald Trump.“UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE” Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Da domenica prossima, salvo ritrattazione, TikTok e WeChat saranno messe al bando negli Stati Uniti. Il divieto, che precluderà l’utilizzo e il download delle due app, è stato formalizzato con una nota dal dipartimento del Commercio americano, che ha messo in atto l’ordine esecutivo firmato lo scorso agosto dal presidente Donald Trump.“UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE”

