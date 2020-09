Usa, oggi al Congresso il piano spesa bipartisan per evitare lo shutdown (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Verrà presentato oggi il disegno di legge di spesa bipartisan per evitare lo shutdown del Governo federale USA. L’accordo concordato tra la presidente della Camera democratica, Nancy Pelosi, e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, prevede l’approvazione di un piano di spesa a breve termine per mantenere l’amministrazione pubblica operativa dopo il primo ottobre. Il primo passaggio dovrebbe avvenire alla Camera dei rappresentanti, ma l’accordo rifletterà un’intesa raggiunta anche al Senato. “Non credo che nessuno voglia essere responsabile della chiusura del governo alla vigilia di un’elezione e nel mezzo di una pandemia, quindi questo risultato è una rara epidemia di buon senso da ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Verrà presentatoil disegno di legge diperlodel Governo federale USA. L’accordo concordato tra la presidente della Camera democratica, Nancy Pelosi, e il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, prevede l’approvazione di undia breve termine per mantenere l’amministrazione pubblica operativa dopo il primo ottobre. Il primo passaggio dovrebbe avvenire alla Camera dei rappresentanti, ma l’accordo rifletterà un’intesa raggiunta anche al Senato. “Non credo che nessuno voglia essere responsabile della chiusura del governo alla vigilia di un’elezione e nel mezzo di una pandemia, quindi questo risultato è una rara epidemia di buon senso da ...

