Usa, “niente tamponi agli asintomatici”. E la Casa Bianca bloccò l’invio di mascherine agli americani per non creare panico (Di venerdì 18 settembre 2020) Negli Stati Uniti flagellati dalla pandemia, dove il Covid ha ucciso 197mila persone e dove i contagi sono 6,6 milioni, il governo fornisce linee guida sui test che violano il parere degli esperti. Sul sito dei Centers for Disease and Control – Cdc, che è l’agenzia federale Usa per la tutela della salute – è infatti apparsa il mese scorso una controversa raccomandazione secondo cui i tamponi non sono necessari per le persone esposte al Covid-19 che non mostrano sintomi. Un documento “arrivato dall’alto”, ha detto una fonte al New York Times, riferendosi alla task force della Casa Bianca ed al Dipartimento della Salute, Health and Human Services (HHS). Ma le polemiche intorno all’amministrazione Trump montano anche dopo una rivelazione del Washington Post, secondo cui le Poste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Negli Stati Uniti flagellati dalla pandemia, dove il Covid ha ucciso 197mila persone e dove i contagi sono 6,6 milioni, il governo fornisce linee guida sui test che violano il parere degli esperti. Sul sito dei Centers for Disease and Control – Cdc, che è l’agenzia federale Usa per la tutela della salute – è infatti apparsa il mese scorso una controversa raccomandazione secondo cui inon sono necessari per le persone esposte al Covid-19 che non mostrano sintomi. Un documento “arrivato dall’alto”, ha detto una fonte al New York Times, riferendosi alla task force dellaed al Dipartimento della Salute, Health and Human Services (HHS). Ma le polemiche intorno all’amministrazione Trump montano anche dopo una rivelazione del Washington Post, secondo cui le Poste ...

jadesalvami : @aboutgioo @moncoeurbrixe Va bè rispondere ad una chiamata veloce o mandare un messaggio per avvisare di star arriv… - antoguerrera : RT @Sparkomav: @Corriere La City non è per niente deserta, siamo tornati in ufficio da Giugno e ok ci sono meno negozi aperti ma per esempi… - Noemi_shuri : mio padre accende il telefono e fin qui tutto ok, entra su Facebook, si perché lui usa ancora Facebook e parte una… - Sparkomav : @Corriere La City non è per niente deserta, siamo tornati in ufficio da Giugno e ok ci sono meno negozi aperti ma p… - giannichiodi : RT @PaoloBorg: Grillo ha dichiarato che 'se la priorità è raddoppiare il Pil vuol dire che non abbiamo capito niente. Io voglio uscire di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa “niente «Lukashenko ora è la spina nel fianco di Putin» Panorama