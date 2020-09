Agenzia_Ansa : Il fumo degli incendi Usa ha raggiunto l'Europa - repubblica : Usa, il governatore Newsom: 'Venite in California e guardate bene gli incendi. Tutta colpa del cambiamento climatic… - Corriere : Brucia la West Coast: gli incendi tingono il cielo di un arancione apocalittico - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, incendi in #California, chiude il parco nazionale #Yosemite #ANSA - CorriereQ : Usa: incendi California, chiude parco nazionale Yosemite -

Ultime Notizie dalla rete : Usa incendi

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - Gli incendi in California provocano la chiusura del parco nazionale di Yosemite. Il fumo e le sostanze tossiche proveniente dai roghi nelle aree circostanti ha reso la qual ...Almeno 35 morti, migliaia di sfollati: negli Usa la stagione dei roghi è arrivata al termine della quarta estate più calda di tutti i tempi. Ma Trump nega il nesso. Massimo Gaggi e Sara Gandolfi indag ...È un evento "senza precedenti" e una cosa "mai vista" in queste zone, non hanno altre parole i vigili del fuoco dell’Oregon, in Usa, per descrivere l’immensa devastazione causata dagli improvvisi ince ...