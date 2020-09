Usa, divieto download Tik Tok e WeChat: la decisione di Trump (Di venerdì 18 settembre 2020) Sempre più vicino negli Usa il divieto di download delle App cinesi Tik Tok e WeChat: arriva la decisione del presidente Donald Trump Dal 20 settembre, negli Stati Uniti, non sarà più possibile scaricare le app cinesi Tik Tok e WeChat. Il presidente Donald Trump ha dunque deciso per il divieto delle famose applicazioni made … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 settembre 2020) Sempre più vicino negli Usa ildidelle App cinesi Tik Tok e: arriva ladel presidente DonaldDal 20 settembre, negli Stati Uniti, non sarà più possibile scaricare le app cinesi Tik Tok e. Il presidente Donaldha dunque deciso per ildelle famose applicazioni made … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

