Usa: da domenica vietato scaricare TikTok e WeChat (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino, 18 set. (Adnkronos/Dpa) - vietato, da domenica, scaricare TikTok e WeChat, di proprietà dei gruppi cinesi ByteDance e Tencent. Il Dipartimento del Commercio Usa ha annunciato un bando sul download delle due app. Sarà vietata la distribuzione di TikTok o WeChat nonché di eventuali aggiornamenti e relativi codici tramite gli app store per dispositivi mobili. (segue)

