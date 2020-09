Usa, coppia presa in ostaggio da un killer. Ucciso lo sposo (Di venerdì 18 settembre 2020) L'America è sotto shock per il tragico destino di una coppia sposi. I due giovani sono finiti ostaggio di un killer, che ha Ucciso lui e lasciato illesa, lei dopo una fuga da incubo durata ore, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) L'America è sotto shock per il tragico destino di unasposi. I due giovani sono finitidi un, che halui e lasciato illesa, lei dopo una fuga da incubo durata ore, ...

Usa, coppia presa in ostaggio da un killer. Ucciso lo sposo

Fata madrina batte principessa: non è l'aspetto a determinare il tuo valore

est’estate, la mia amica Simona Siri, di cui in autunno uscirà per Tea il volume «Mai stati così uniti», sulle differenze Italia-Usa viste dalla coppia, ha adottato una bambina afroamericana, Ella Mae ...

TikTok, da domenica vietati nuovi download e aggiornamenti negli Usa. Blocco totale per WeChat

NEW YORK - L'amministrazione Trump mette nero su bianco la stretta contro le popolari app cinesi TikTok e WeChat. E, attraverso regole annunciate dal Dipartimento del Commercio, codifica da domenica a ...

“Qui non si usano mascherine”: pastore Usa no mask contrae il Covid e finisce in terapia intensiva

in foto: Immagine da Facebook. Si è definito un no mask e un negazionista della pandemia da Covid-19. Ma, purtroppo, dopo aver portato avanti una campagna contro le misure di sicurezza per il contenim ...

