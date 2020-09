Usa, Casa Bianca: ‘No tamponi ad asintomatici’, ma cambia idea dopo proteste. Trump bloccò l’invio di mascherine per non creare panico (Di venerdì 18 settembre 2020) Gli Stati Uniti fanno dietrofront sulle linee guida diffuse dai Centers for Disease and Control – Cdc, l’agenzia federale Usa per la tutela della salute. Nel Paese flagellato dalla pandemia, dove il Covid ha ucciso 197mila persone e dove i contagi sono 6,6 milioni, il governo il mese scorso aveva diffuso una controversa raccomandazione secondo cui i tamponi non sono necessari per le persone esposte al Covid-19 che non mostrano sintomi. Un documento “arrivato dall’alto”, ha detto una fonte al New York Times, riferendosi alla task force della Casa Bianca ed al Dipartimento della Salute, Health and Human Services (Hhs). Ma le polemiche intorno all’amministrazione Trump hanno convinto le autorità sanitarie a rivedere le linee guida sui test che devono essere effettuati su tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Gli Stati Uniti fanno dietrofront sulle linee guida diffuse dai Centers for Disease and Control – Cdc, l’agenzia federale Usa per la tutela della salute. Nel Paese flagellato dalla pandemia, dove il Covid ha ucciso 197mila persone e dove i contagi sono 6,6 milioni, il governo il mese scorso aveva diffuso una controversa raccomandazione secondo cui inon sono necessari per le persone esposte al Covid-19 che non mostrano sintomi. Un documento “arrivato dall’alto”, ha detto una fonte al New York Times, riferendosi alla task force dellaed al Dipartimento della Salute, Health and Human Services (Hhs). Ma le polemiche intorno all’amministrazionehanno convinto le autorità sanitarie a rivedere le linee guida sui test che devono essere effettuati su tutti ...

sdapi13 : RT @Black300Joe: #staseraitalia ma che cazzo sta dicendo @Tommasolabate? L' etichetta della Casa bianca impedisce di far interloquire il P… - MomiraMonika : RT @velocevolo: Un’estranea è venuta a spartire con me la mia stanza nella casa lunatica, una ragazza folle come gli uccelli Dylan Thomas… - Noovyis : (Usa, Casa Bianca: ‘No tamponi ad asintomatici’, ma cambia idea dopo proteste. Trump bloccò l’invio di mascherine p… - fattoquotidiano : Usa, Casa Bianca: ‘No tamponi ad asintomatici’, ma cambia idea dopo proteste. Trump bloccò l’invio di mascherine pe… - Black300Joe : #staseraitalia ma che cazzo sta dicendo @Tommasolabate? L' etichetta della Casa bianca impedisce di far interloqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Casa Usa, “niente tamponi agli asintomatici”. E la Casa Bianca bloccò l’invio di mascherine… Il Fatto Quotidiano Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: "Per la sicurezza nazionale"

WASHINGTON - "Per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso un ordine che impedisce a chi si trova negli Usa di scaricare le app ...

Ecco perché Trump blocca negli Usa le app di Tik Tok e WeChat

NEW YORK - Donald Trump blocca TikTok e Wechat, in una mossa senza precedenti che inasprisce i rapporti con Pechino e che infligge un duro colpo alle due app cinesi che hanno più di 100 milioni di ute ...

Mercatino antiquariato e usato di Cisternino, via San Quirico

Alcuni mercatini riaprono, altri attendono, altri ancora potrebbero cambiare sede, cadenza, orari... A causa dell’emergenza Covid-19, modalità e tempistiche di riapertura potrebbero essere differenti ...

WASHINGTON - "Per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso un ordine che impedisce a chi si trova negli Usa di scaricare le app ...NEW YORK - Donald Trump blocca TikTok e Wechat, in una mossa senza precedenti che inasprisce i rapporti con Pechino e che infligge un duro colpo alle due app cinesi che hanno più di 100 milioni di ute ...Alcuni mercatini riaprono, altri attendono, altri ancora potrebbero cambiare sede, cadenza, orari... A causa dell’emergenza Covid-19, modalità e tempistiche di riapertura potrebbero essere differenti ...