Uruguay, i convocati per Cile ed Ecuador: c'è Suarez, assente Cavani (Di venerdì 18 settembre 2020) Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, la Nazionale dell'Uruguay ha reso noti i nomi dei 26 calciatori convocati dal tecnico Oscar Tabarez per gli impegni contro Cile ed Ecuador, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Presenti Luis Suarez e Diego Godin, out invece Edinson Cavani. Di seguito la lista completa dei convocati: #Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦 📋El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 2⃣6⃣ futbolistas del exterior para enfrentar a Chile y Ecuador. Inicio de los entrenamientos:🗓️5/10 – Complejo Celeste 🇺🇾🇨🇱 8/10 – 19:45h – Montevideo🇪🇨🇺🇾 13/10 – 18h ...

Un altro rossoblù guadagna la maglia della Nazionale. La Selezione Uruguay chiama Nahitan Nandez per gli impegni di qualificazione ai Mondiali 2022 Dopo Giovanni Simeone, un altro giocatore del Caglia ...

Caceres convocato dall’Uruguay per i due impegni di ottobre

C’è Martin Caceres tra i 26 convocati dell’Uruguay. Il difensore della Fiorentina parteciperà ai prossimi impegni della sua nazionale. Si giocheranno due partita: 8 ottobre Uruguay-Cile mentre il 13 o ...

