Uruguay | diplomatici all’Expo Prado per l’inaugurazione del Padiglione Italia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Alla presenza di un selezionato numero di invitati, in ottemperanza alle misure locali di distanziamento sociale, è stato inaugurato il “” alla Expo2020, il più importante evento di promozione agroindustriale e commerciale dell’. Al taglio del nastro, insieme all’Ambasciatore nuovo d’inRicardo Valera , all’Ambasciatore d’a Montevideo , Giovanni Iannuzzi, e al Presidente della Camara Mercantil-CMUI, Ricardo Pascale, erano presenti il Ministro dell’Allevamento, Agricoltura e Pesca, Carlos Maria Uriarte, il Ministro del Turismo, Germán Cardoso e la Sottosegretaria agli Affari Esteri, Carolina Ache. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Uruguay diplomatici

“Cari connazionali, in queste settimane l’Ambasciata ha lavorato intensamente per organizzare il voto degli italiani residenti in Uruguay. Un lavoro complesso svolto anche con contatti con il Minister ...