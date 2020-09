Ursula Von der Leyen peggio di Fedez: «La destra odia gli esseri umani». E si scatena il putiferio (Di venerdì 18 settembre 2020) Incredibili dichiarazioni di Ursula Von der Leyen nel corso di una seduta dell’europarlamento a Strasburgo sul tema dell’immigrazione. La presidente della Commissione europea, nonostante il suo ruolo e con i consueti modi suadenti, ha sostenuto che l’estrema destra divide gli esseri umani tra “noi e loro” e tratta “loro” con odio. Non contenta, di fronte a un eurodeputato di Alternative für Deutschland che protestava per l’assurda categorizzazione, Von der Leyen ha rincarato la dose, sostenendo che quella reazione era la riprova di quanto fosse vero quello che stava dicendo. Von der Leyen: “L’estrema destra sa solo odiare” “Direi che c’è una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Incredibili dichiarazioni diVon dernel corso di una seduta dell’europarlamento a Strasburgo sul tema dell’immigrazione. La presidente della Commissione europea, nonostante il suo ruolo e con i consueti modi suadenti, ha sostenuto che l’estremadivide glitra “noi e loro” e tratta “loro” con odio. Non contenta, di fronte a un eurodeputato di Alternative für Deutschland che protestava per l’assurda categorizzazione, Von derha rincarato la dose, sostenendo che quella reazione era la riprova di quanto fosse vero quello che stava dicendo. Von der: “L’estremasa solore” “Direi che c’è una ...

