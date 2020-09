Uomini e Donne: Ludovica Valli incinta commenta il silenzio della sorella Beatrice (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha suscitato grande gioia in rete la notizia della gravidanza di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne che si appresta a diventare mamma per la prima volta. Entusiasmo che però, almeno sui social, non è stato condiviso dalle sorelle Beatrice, anche lei nota influencer passata per il programma di Maria De Filippi, ed Eleonora. Rispondendo alla domanda di un follower che chiedeva il motivo di questo strano silenzio da parte delle due, Ludovica replica: “Eeee lei è così, non so cosa dirvi“, “Sì ma ragazze… non chiedete a me, chiedete a loro. Io non saprei cosa rispondervi!”. La spiegazione di Ludovica Valli Questa mancata partecipazione alla ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 settembre 2020) Ha suscitato grande gioia in rete la notiziagravidanza di, ex tronista diche si appresta a diventare mamma per la prima volta. Entusiasmo che però, almeno sui social, non è stato condiviso dalle sorelle, anche lei nota influencer passata per il programma di Maria De Filippi, ed Eleonora. Rispondendo alla domanda di un follower che chiedeva il motivo di questo stranoda parte delle due,replica: “Eeee lei è così, non so cosa dirvi“, “Sì ma ragazze… non chiedete a me, chiedete a loro. Io non saprei cosa rispondervi!”. La spiegazione diQuesta mancata partecipazione alla ...

