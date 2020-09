‘Uomini e Donne’, Ludovica Valli dopo aver annunciato la gravidanza svela se mostrerà il bimbo sui social e qual è stata la reazione delle sorelle Beatrice ed Eleonora (Video) (Di venerdì 18 settembre 2020) dopo aver annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, Ludovica Valli si è concessa del tempo con i suoi follower rispondendo a tutte le loro curiosità. L’ex tronista di Uomini e Donne, al quarto mese di gravidanza, ha detto di stare bene e di non sapere ancora il sesso del nascituro, ma soprattutto di non avere ancora in mente dei nomi ben precisi dato che lei e il compagno non sembrano essere concordi: “Per noi è indifferente maschio o femmina, basta che sia sano, per il nome a me ne piacciono alcuni e al mio fidanzato altri, non siamo per niente d’accordo. Ci verrà quando sarà!”. Gianmaria quando è venuto a conoscenza della lieta notizia era al ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 settembre 2020)di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio,si è concessa del tempo con i suoi follower rispondendo a tutte le loro curiosità. L’ex tronista di Uomini e Donne, al quarto mese di, ha detto di stare bene e di non sapere ancora il sesso del nascituro, ma soprattutto di none ancora in mente dei nomi ben precisi dato che lei e il compagno non sembrano essere concordi: “Per noi è indifferente maschio o femmina, basta che sia sano, per il nome a me ne piacciono alcuni e al mio fidanzato altri, non siamo per niente d’accordo. Ci verrà quando sarà!”. Gianmaria quando è venuto a conoscenza della lieta notizia era al ...

