‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/09/20 (Di venerdì 18 settembre 2020) Houston, abbiamo un problema: Jessica Antonini. No, via, un supplizio del genere non ce lo meritavamo, specie in un anno già impegnativo come questo. Uomini e Donne è cominciato da due settimane appena, e io questa già naaareggopppiù. Ho come l’impressione che – da qui a quando sua maestà la tronista destaceppa avrà la bontà di levarsi dalla minch*a col Can Yaman dei povery – nelle opinioni correrò il rischio di diventare super monotematica e iper ripetitiva (persino nelle immagini di copertina, per questo oggi ho cercato di evitarla optando per un eloquente Armando Incarnato che sono sicura che amerete più di quanto lo ami il parrucchiere degli Elios, un palesemente agguerrito competitor vista la crudeltà che sfodera con il nostro eroe ogni settimana) peggio di quanto tocca esserlo quando si tratta ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 settembre 2020) Houston, abbiamo un problema: Jessica Antonini. No, via, un supplizio del genere non ce lo meritavamo, specie in un anno già impegnativo come questo. Uomini e Donne è cominciato da due settimane appena, e io questa già naaareggopppiù. Ho come l’impressione che – da qui a quando sua maestà la tronista destaceppa avrà la bontà di levarsi dalla minch*a col Can Yaman dei povery – nelle opinioni correrò il rischio di diventare super monotematica e iper ripetitiva (persino nelle immagini di copertina, per questo oggi ho cercato di evitarla optando per un eloquente Armando Incarnato che sono sicura che amerete più di quanto lo ami il parrucchiere degli Elios, un palesemente agguerrito competitor vista la crudeltà che sfodera con il nostro eroe ogni settimana) peggio di quanto tocca esserlo quando si tratta ...

