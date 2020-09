Uomini e Donne, Clarissa Marchese “Vivo nella paura”: preoccupata per la figlia (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo ben tre anni vissuti a Miami, Clarissa Marchese e il marito Federico Gregucci hanno deciso di ritornare in Italia. La coppia, nata negli studi televisivi di ‘Uomini e Donne’ ha detto addio agli Stati Uniti dopo l’arrivo della figlia Arya, che oggi a 6 mesi. Ma, dietro il ritorno nel Belpaese d’origine vi è un altro aspetto molto più preoccupante. La decisione è maturata soprattutto dopo la diffusione del Coronavirus. E a detta dell’ex Miss Italia, in America la situazione d’emergenza è sfuggita letteralmente dalle mani. Non avrebbero gestito bene la realtà della pandemia; tanto da creare terrore e paura tra gli abitanti e nella vita della giovane donna diventata da poco madre. Come è ben noto ai fan ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo ben tre anni vissuti a Miami,e il marito Federico Gregucci hanno deciso di ritornare in Italia. La coppia, nata negli studi televisivi di ‘’ ha detto addio agli Stati Uniti dopo l’arrivo dellaArya, che oggi a 6 mesi. Ma, dietro il ritorno nel Belpaese d’origine vi è un altro aspetto molto più preoccupante. La decisione è maturata soprattutto dopo la diffusione del Coronavirus. E a detta dell’ex Miss Italia, in America la situazione d’emergenza è sfuggita letteralmente dalle mani. Non avrebbero gestito bene la realtà della pandemia; tanto da creare terrore e paura tra gli abitanti evita della giovane donna diventata da poco madre. Come è ben noto ai fan ...

