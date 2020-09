Uomini e Donne, Armando Incarnato interrompe la frequentazione con Sara (Di venerdì 18 settembre 2020) Armando Incarnato è di nuovo il protagonista delle vicende intricate nel trono over di Uomini e Donne. La bionda dama Sara ha avuto la possibilità di uscire in esterna con uno dei cavalieri più discussi nel parterre della trasmissione. Sara è la prima a parlare ed esprime la sua felicità per aver trascorso del tempo con Armando: L'esterna è andata bene. Abbiamo parlato di tante cose importanti per la mia vita. Siamo due caratteri opposti che si attraggono, Armando non è come lo descrivono. Per me comunque c'è interesse. Interesse che non è affatto ricambiato da parte del cavaliere che in quattro e quattrotto ha deciso di chiudere i battenti con Sara: "Lei è una ... Leggi su blogo (Di venerdì 18 settembre 2020)è di nuovo il protagonista delle vicende intricate nel trono over di. La bionda damaha avuto la possibilità di uscire in esterna con uno dei cavalieri più discussi nel parterre della trasmissione.è la prima a parlare ed esprime la sua felicità per aver trascorso del tempo con: L'esterna è andata bene. Abbiamo parlato di tante cose importanti per la mia vita. Siamo due caratteri opposti che si attraggono,non è come lo descrivono. Per me comunque c'è interesse. Interesse che non è affatto ricambiato da parte del cavaliere che in quattro e quattrotto ha deciso di chiudere i battenti con: "Lei è una ...

