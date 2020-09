Under a Villa Stuart per le visite mediche col Leicester: alla Roma 28 milioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma - Cengiz Under è a Villa Stuart per le visite mediche con il Leicester. L'attaccante turco è arrivato questa mattina alle 9 insieme ai medici del club inglese , da ieri nella capitale, per i test ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020)- Cengizè aper lecon il. L'attaccante turco è arrivato questa mattina alle 9 insieme ai medici del club inglese , da ieri nella capitale, per i test ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Under pronto a dire addio alla #Roma: visite mediche a Villa Stuart e poi il #Leicester ?? @dariomarchetti7 - DiMarzio : #Under, visite mediche a Villa Stuart con il #Leicester - VIDEO - LaRomanBomber : RT @Fil_Biafora: Cengiz #Under è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il #Leicester, poi volerà in Inghilterra per fi… - carlopao86 : @mr_myro Under fa le visite a villa stuart per il Leicester - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Under, visite mediche a Villa Stuart con il #Leicester - VIDEO -