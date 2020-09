Under 21, Italia-Irlanda cambia sede: si gioca a Pisa (Di venerdì 18 settembre 2020) cambia la sede di Italia-Irlanda, match di qualificazione agli Europei Under 21. La formazione azzurrina sfiderà i pari età dell’Irlanda non più a Benevento come da programma ma a Pisa. “Novità anche sul fronte Under 21: con lo stesso obiettivo di limitare gli spostamenti degli Azzurrini, è stato definito di spostare la gara Italia-Repubblica d’Irlanda da Benevento a Pisa, sede più agevole considerando anche che l’Under 21 sarà in ritiro a Tirrenia – si legge nella nota della Figc – Eventuali ulteriori cambiamenti in vista delle gare di Novembre saranno tempestivamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020)ladi, match di qualificazione agli Europei21. La formazione azzurrina sfiderà i pari età dell’non più a Benevento come da programma ma a. “Novità anche sul fronte21: con lo stesso obiettivo di limitare gli spostamenti degli Azzurrini, è stato definito di spostare la gara-Repubblica d’da Benevento apiù agevole considerando anche che l’21 sarà in ritiro a Tirrenia – si legge nella nota della Figc – Eventuali ulteriorimenti in vista delle gare di Novembre saranno tempestivamente ...

PATTA+MELON - Chi si chiedeva che fine avesse fatto Lorenzo Patta, l’argento della 4x100 agli Europei under 20 di Boras, beh, ha avuto piena risposta a Grosseto: “Non mi aspettavo un crono del genere, ...

Italia-Moldavia si giocherà a Firenze e non a Parma. Si valuta Bergamo per la gara con l’Olanda

La FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale a proposito delle partite che le nazionali A e Under 21 giocheranno a ottobre: ci sono degli spostamenti di sede, quella con la Moldavia si giocherà a Fir ...

