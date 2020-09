Una vita torna domenica ma cambia orario: il testimone misterioso è Ursula, Liberto nei guai (Di venerdì 18 settembre 2020) In aula il giudice dà il via libera per l’ingresso del testimone che dice di aver visto tutto: chi è? Potrebbe essere Ursula a dichiarare il falso dicendo di aver visto Liberto aggredire e abusare di Genoveva? Lo scopriamo nella prossima puntata di Una vita. Prima di darvi le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata, vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domenica ma con un nuovo orario. La soap spagnola andrà infatti in onda alle 15,28 per poi dare la linea a domenica Live. Questa settimana, a differenza di quanto accaduto domenica scorsa, non andrà in onda Day Dreamer. Beautiful ci aspetta al solito orario mentre Una vita e Il segreto si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) In aula il giudice dà il via libera per l’ingresso delche dice di aver visto tutto: chi è? Potrebbe esserea dichiarare il falso dicendo di aver vistoaggredire e abusare di Genoveva? Lo scopriamo nella prossima puntata di Una. Prima di darvi le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata, vi ricordiamo che Unaci aspettama con un nuovo. La soap spagnola andrà infatti in onda alle 15,28 per poi dare la linea aLive. Questa settimana, a differenza di quanto accadutoscorsa, non andrà in onda Day Dreamer. Beautiful ci aspetta al solitomentre Unae Il segreto si ...

