Una vita | anticipazioni 20-25 settembre | Lolita è incinta!

La soap iberica Una vita continua ad appassionare milioni di telespettatori che, ogni pomeriggio, seguono con interesse le vicende ambientate ad Acacias. Dando uno sguardo alle anticipazioni settimanali riguardanti ciò che verrà trasmesso da domenica 20 a venerdì 25 settembre 2020, un colpo si scena farà felici tutti i fan: Lolita rivelerà a Fabiana di essere incinta. Altro colpo di scena invece, riguarderà la giovane Camino. Si scoprirà infatti che la ragazza non è muta come hanno voluto far credere i suoi familiari. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano le trame della nuova settimana di programmazione. Una vita, trame 20-25 settembre: Camino torna a parlare Da domenica 20 settembre, inizierà una nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 18 settembre 2020 SoloDonna Anticipazioni Una Vita dal 20 al 26 settembre: una gravidanza e un furto

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020, il pubblico italiano assisterà a nuovi colpi di scena! Lolita tiene per sé un importante segreto: è incinta. La ...

VIDEO | Mezzo secolo senza Jimi Hendrix: nel 1970 l’addio alla leggenda del rock

ROMA – Mezzo secolo da leggenda. Com’e’ stata la sua vita, come lo e’ la sua musica, ancora oggi. È il 18 settembre del 1970 quando il piu’ grande e influente chitarrista rock viene trovato senza vit ...

Un servizio rivolto alle madri con sclerosi multipla

Grazie al progetto “Sclerosi multipla giovani mamme e bambini”, promosso dall’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e finanziato dall’edizione dello scorso anno di Trenta Ore per la Vita, le ...

