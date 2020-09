Una Vita, 18 settembre 2020: anticipazioni puntata di oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) Una Vita, 18 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 18 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Lolita ha umiliato pubblicamente Genoveva, dopo che Alfredo le ha raccontato dei suoi piani di vendetta per la morte di Samuel. La moglie di Antonito, sentendosi usata dalla Salmeron che considerava sua amica, non ha esitato a parlarle pubblicamente, così che tutto il quartiere potesse conoscere le sue vere intenzioni. L’unico a difenderla è stato Felipe. L’avvocato infatti è convinto che Genoveva non sia la persona perfida che suo marito descrive e le ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020) Una, 18: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 18: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Lolita ha umiliato pubblicamente Genoveva, dopo che Alfredo le ha raccontato dei suoi piani di vendetta per la morte di Samuel. La moglie di Antonito, sentendosi usata dalla Salmeron che considerava sua amica, non ha esitato a parlarle pubblicamente, così che tutto il quartiere potesse conoscere le sue vere intenzioni. L’unico a difenderla è stato Felipe. L’avvocato infatti è convinto che Genoveva non sia la persona perfida che suo marito descrive e le ...

CarloCalenda : Vorrei dire a ?@gualtierieurope? e ?@nzingaretti?, che in vita loro una fabbrica non l’hanno mai vista neanche con… - Fedez : Ciao, avresti voglia di venire al nostro Podcast ad approfondire l’argomento in maniera costruttiva? Sono sicuro ch… - borjavalero20 : Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggi torno… - haroldsfleur : poche cose mi rendono orgogliosa nella vita e l’essere nata nella stessa epoca di harry styles è una di queste. - _halseymanic : RT @Eust0ma: pensate ad una donna che subisce uno stupro portandosi dietro ripercussioni che la segneranno per la vita che sente dire che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 18 settembre 2020 SoloDonna Una coppia serena solo in apparenza Fatale l’ultima lite

A caldo sembra sempre tutto rose e fiori. Una coppia come tante altre, il solito tran tran, una vita tranquilla. Ma poi, quando si scava alle radici di un femminicidio, perché di questo si tratta, eme ...

Online il video di “Ciao” l’ultimo singolo di Cesare Cremonini

“Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una ...

Intesa Sanpaolo: la parità di genere è un valore aggiunto

La IV edizione del premio Women Value Company ha celebrato 90 imprese che si sono distinte per il coinvolgimento delle donne. La parità di genere dovrebbe essere anzitutto un diritto, intrattabile, ma ...

A caldo sembra sempre tutto rose e fiori. Una coppia come tante altre, il solito tran tran, una vita tranquilla. Ma poi, quando si scava alle radici di un femminicidio, perché di questo si tratta, eme ...“Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una ...La IV edizione del premio Women Value Company ha celebrato 90 imprese che si sono distinte per il coinvolgimento delle donne. La parità di genere dovrebbe essere anzitutto un diritto, intrattabile, ma ...