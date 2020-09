(Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Un agguato pianificato via social e celebrato con un video suin cui gli autori esultano all'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione: “Ak-47-gang” “Italy-Bologna”. E' uno degli elementi che ha consentito alla Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla procura locale e dalla procura per i minorenni, di individuare i membri di un “gruppo criminale” responsabile di alcuni episodi di particolare violenza che hanno interessato la città nell'ultimo anno. La banda, composta da 11 giovani– cinque dei quali minorenni – è accusata in particolare di due aggressioni, una delle quali aventi le caratteristiche di una vera e propria spedizione punitiva, con armi da taglio e corpi contundenti. Gli indagati ...

ilcirotano : Una babygang di pachistani esultava su TikTok dopo un raid a Bologna - - SAM_VXXVI : RT @LucillaMasini: Verona. Baby-gang ordina pizze e poi pesta a sangue il fattorino pakistano: derubato di incasso e motorino. Speriamo in… - AnnaritaNinni : RT @LucillaMasini: Verona. Baby-gang ordina pizze e poi pesta a sangue il fattorino pakistano: derubato di incasso e motorino. Speriamo in… - returnofthema13 : RT @LucillaMasini: Verona. Baby-gang ordina pizze e poi pesta a sangue il fattorino pakistano: derubato di incasso e motorino. Speriamo in… - Penelope48a : RT @LucillaMasini: Verona. Baby-gang ordina pizze e poi pesta a sangue il fattorino pakistano: derubato di incasso e motorino. Speriamo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Una babygang

Fanpage.it

PISAEra appena uscito da scuola intorno alle 12 di mercoledì – per tornare a casa, su via Benedetto Croce davanti ai licei Dini e Pacinotti, quando uno studente minorenne è r stato accerchiato da un g ...Ieri il vertice in prefettura sulla sicurezza e l’ordine Disposti controlli mirati nel centro storico di Pavia e nelle città più grandi PAVIA Movida e baby gang: due fenomeni in qualche modo legati tr ...Non si placano le polemiche a Cava de’ Tirreni dopo la denuncia di Giuseppe Salsano, che avrebbe subito anche una frattura alla mano dopo aver tentato di sottrarre il pallone a dei ragazzi che giovano ...