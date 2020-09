Un negozio di giocattoli erotici come sponsor? Niente da fare, la Federcalcio blocca l’Emmen [DETTAGLI] (Di venerdì 18 settembre 2020) ‘EasyToys’, dal nome sembrava tutto facile. E invece…l‘Emmen non aveva fatto i conti con la Federazione olandese, che ha bloccato sul nascere l’idea di mettere un negozio di giocattoli erotici sulle maglie. Spesso abbiamo assistito negli ultimi anni a trovate geniali e svariate. C’è l’imbarazzo della scelta. Ma stavolta forse ci sarebbe stato l’imbarazzo e basta. L’Emmen, squadra che è al terzo anno consecutivo di Eredivisie, aveva trovato l’accordo con la Easy Toys, ma l’articolo 3, afferma che le sponsorizzazioni delle squadre sulle maglie non possono essere contrarie al “buon gusto o alla decenza”, motivo per cui la richiesta del team biancorosso è stata respinta. “Tifosi di tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) ‘EasyToys’, dal nome sembrava tutto facile. E invece…l‘Emmen non aveva fatto i conti con la Federazione olandese, che hato sul nascere l’idea di mettere undisulle maglie. Spesso abbiamo assistito negli ultimi anni a trovate geniali e svariate. C’è l’imbarazzo della scelta. Ma stavolta forse ci sarebbe stato l’imbarazzo e basta. L’Emmen, squadra che è al terzo anno consecutivo di Eredivisie, aveva trovato l’accordo con la Easy Toys, ma l’articolo 3, afferma che leizzazioni delle squadre sulle maglie non possono essere contrarie al “buon gusto o alla decenza”, motivo per cui la richiesta del team biancorosso è stata respinta. “Tifosi di tutte le ...

