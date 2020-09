Un grazie a tutti i candidati alle prossime amministrative. Siamo al vostro fianco. (Di venerdì 18 settembre 2020) di Enrica Sabatini, facilitatore al coordinamento e agli affari interni Questo weekend oltre all’importante referendum che ci consentirà di esprimere la nostra volontà sul taglio dei parlamentari, in tantissime città e regioni si svolgerà il rinnovo dei consigli comunali e regionali. Migliaia di cittadini saranno coinvolti in questa sfida elettorale come candidati sindaco o candidati consiglieri comunali e regionali per il MoVimento 5 stelle. Cittadini incensurati e provenienti dalla società civile saranno in prima linea per impegnarsi in un percorso intenso al servizio della propria città o della propria regione. In questi mesi grazie all’azione congiunta di portavoce, attivisti e facilitatori regionali del Team del Futuro Siamo riusciti con fatica e nonostante le ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 18 settembre 2020) di Enrica Sabatini, facilitatore al coordinamento e agli affari interni Questo weekend oltre all’importante referendum che ci consentirà di esprimere la nostra volontà sul taglio dei parlamentari, in tantissime città e regioni si svolgerà il rinnovo dei consigli comunali e regionali. Migliaia di cittadini saranno coinvolti in questa sfida elettorale comesindaco oconsiglieri comunali e regionali per il MoVimento 5 stelle. Cittadini incensurati e provenienti dalla società civile saranno in prima linea per impegnarsi in un percorso intenso al servizio della propria città o della propria regione. In questi mesiall’azione congiunta di portavoce, attivisti e facilitatori regionali del Team del Futuroriusciti con fatica e nonostante le ...

MarroneEmma : Ci vuole tanto cuore .. Noi il nostro ve lo daremo tutto ?? Grazie a tutti!! @mikainstagram @colleghidimanuelagnell… - MarroneEmma : Io che leggo tutti i vostri messaggi.. Grazie di cuore bella gente ?? È solo l’inizio ???? - SalernoSal : Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazi… - _marlene1265 : RT @val_ciarambino: Ieri in piazza eravamo davvero in tanti, ma batteva un unico grande cuore. Grazie Campania, questa battaglia è per tutt… - msandrolini : Aperitivando con il vicequestore Marra. Altri bella serata. Grazie a tutti gli intervenuti. -

Ultime Notizie dalla rete : grazie tutti Ferrari: «Grazie a tutti, Krause persona seria ed entusiasta Sport Parma Tutto il centrodestra in piazza

Centrodestra schierato stasera in piazza San Giovanni per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Sandro Parcaroli. Mascherine e distanziamento in una piazza che ...

OnePlus 8T, il lancio si avvicina: potrebbe arrivare il 14 ottobre

OnePlus 8T torna al centro dei rumor grazie ad una nuova indiscrezione condivisa dal noto informatore Ishan Agarwal, riportata in esclusiva dal portale Mysmartprice. Ormai sappiamo quasi tutto riguard ...

Tumore al retto, nessuno vuole operarla: Rosanna salva grazie al Pascale

Cinquantuno anni, impiegata presso un ente pubblico di Siracusa, due anni fa la sua vita si ferma. Secondo i medici di diversi ospedali, che da sud a nord d’Italia consulta, la vita di Rosanna Montero ...

Centrodestra schierato stasera in piazza San Giovanni per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Sandro Parcaroli. Mascherine e distanziamento in una piazza che ...OnePlus 8T torna al centro dei rumor grazie ad una nuova indiscrezione condivisa dal noto informatore Ishan Agarwal, riportata in esclusiva dal portale Mysmartprice. Ormai sappiamo quasi tutto riguard ...Cinquantuno anni, impiegata presso un ente pubblico di Siracusa, due anni fa la sua vita si ferma. Secondo i medici di diversi ospedali, che da sud a nord d’Italia consulta, la vita di Rosanna Montero ...