Un concerto in 50 città per celebrare le fondazioni

ROMA (ITALPRESS) – L'1 ottobre alle ore 11, in 50 città, altrettante orchestre giovanili suoneranno, in simultanea, L'Inno alla Gioia, adottato dall'Unione europea come suo inno. Questo il modo scelto dall'Acri, l'Associazione delle fondazioni bancarie, di aprire la Giornata europea delle fondazioni che coinvolgerà tutto il territorio italiano da Nord a Sud. Presentata questa mattina a Roma – alla presenza tra gli altri di Giorgio Righetti, direttore generale Acri; Luigi Salvadori, vicepresidente Acri e presidente di Fondazione CR Firenze; Renaud Dehousse, presidente European University Institute; e Roberto Gueli, vicedirettore TGR Rai – "RisuonaItalia, tante piazze una sola comunità" non si concluderà con questo concerto ma fino a sera si susseguiranno eventi di piazza, ...

