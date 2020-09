Ufficiale: Serie A, gli arbitri della prima giornata di campionato (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Associazione Italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A L’Associazione Italiana arbitri, sul proprio sito Ufficiale, ha reso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Associazione Italianaha reso note le designazioni arbitrali per ladiA L’Associazione Italiana, sul proprio sito, ha reso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Serie Ufficiale, Serie A: gli arbitri della 1/a di campionato. Verona/Roma a Chiffi Il Napoli Online Torino, i nuovi numeri: Linetty prende il 77. A Iago Falque di nuovo la 10

TORINO - Alla vigilia della sfida in trasferta contro la Fiorentina di domani, che inaugurerà la nuova stagione di Serie A, il Torino comunica sul proprio sito ufficiale la numerazione ufficiale della ...

Arbitri A: Ayroldi per il Genoa, Piccini per la Samp

Sono state ufficializzate dalla Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B le designazioni per le partite della prima giornata di Serie A Tim. La direzione dell’incontro tra il Genoa e il Crotone, allo ...

SALERNITANA: chi è il centrocampista in arrivo dal Bari

Continuano le manovre di mercato della Salernitana, per rinforzare la rosa che dovrà affrontare la stagione 2020/2021. Negli ultimi giorni oltre all’arrivo di Kupisz e il ritorno di Lombardi, c’è da s ...

