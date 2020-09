Ufficiale | la Juve riscrive il bilancio | rosso a 89 | 7 mln

(Di venerdì 18 settembre 2020) Lantusil progetto dial 30 giugno 2020 per incorporare nei conti della stagione 2019/2020 gli effetti della svalutazione del contratto di Higuain. Una manovra contabile che ha avuto la conseguenza di far incrementare ildida 71,4 a 89,7 milioni di euro. Il cda dellantus, ha fatto sapere … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, la nota del club: è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di #Higuain - forumJuventus : ?? Ufficiale, Higuain lascia la Juve ?? Effetto negativo di 18,3 milioni ?? - AlfredoPedulla : #Higuain-#Juve: risoluzione ufficiale. Ora l'#InterMiami

ROMA - La telenovela Milik sta giungendo al termine. Il polacco questa mattina sarà a Zurigo dove si sottoporrà a delle visite specialiste prima di effettuale le visite di rito e passare ufficialmente ...Apertura del quotidiano dedicata al Real Madrid con un'immagine che ritrae i capitani e le giocatrici più rappresentative insieme per una stagione che preannuncia di essere davvero speciale per tanti ...VERONA - Finalmente è ufficiale, per la gioia di Ivan Juric che adesso ha il suo centravanti: Andrea Favilli è un nuovo giocatore del Verona. L'attaccante classe 1999 scuola Juve arriva dal Genoa a ti ...