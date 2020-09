UFFICIALE - Il Parma cambia proprietà | arrivato l' americano Krause

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco in casala svolta tanto attesa. Con una nota apparsa sul sito, il club emiliano ha reso noto che l'imprenditoreKyleè da oggi il nuovo azionista di maggioranza del club.

Con un video pubblicato sui canali ufficiale del Parma, Kyle Krause, nuovo azionista di maggioranza (leggi qui), si è presentato a città e tifosi: "E' elettrizzante fare questo annuncio. Progetto a lu ...