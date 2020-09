UFFICIALE – Akpa Akpro è un nuovo giocatore della Lazio. Il comunicato (Di venerdì 18 settembre 2020) Akpa Akpro è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio che ha annunciato il suo acquisto attraverso un comunicato Akpa Akpro è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il giocatore, in arrivo dalla Salernitana, è riuscito a convincere mister Simone Inzaghi durante il ritiro estivo e si giocherà quindi le proprie chance nel corso della stagione. Ecco il comunicato UFFICIALE apparso sul sito della società biancoceleste. «La S.S. Lazio comunica l’acquisto a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana del calciatore Jean ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020)è ufficialmente unche ha annunciato il suo acquisto attraverso unè ufficialmente un. Il, in arrivo dalla Salernitana, è riuscito a convincere mister Simone Inzaghi durante il ritiro estivo e si giocherà quindi le proprie chance nel corsostagione. Ecco ilapparso sul sitosocietà biancoceleste. «La S.S.comunica l’acquisto a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana del calciatore Jean ...

