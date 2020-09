UFC Fight Night 178 – Anteprima – Covington Vs Woodley (Di venerdì 18 settembre 2020) UFC Fight Night 178 è una tra le più impressionanti Fight Night nella storia della UFC. A partire da un main event esplosivo tra il sempre più discusso Colby Covington (15-2) e Tyron Woodley (19-5-1) nei pesi welter. Passando per un co main che promette scintille tra Donald Cerrone (36-15) e Niko Price (14-4). Come se non bastasse, sempre nella main card, vedremo se il treno dell’hype che sta trascinando Khamzat Chimaev (8-0), si schianterà o travolgerà anche Gerald Meerschaert (31-13). L’evento sarà visibile in diretta su DAZN a partire dalle ore 2.00 di Domenica 20 Settembre. View this post on Instagram Watch Covington vs Woodley this Saturday at #UFCVegas11 A post ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) UFC178 è una tra le più impressionantinella storia della UFC. A partire da un main event esplosivo tra il sempre più discusso Colby(15-2) e Tyron(19-5-1) nei pesi welter. Passando per un co main che promette scintille tra Donald Cerrone (36-15) e Niko Price (14-4). Come se non bastasse, sempre nella main card, vedremo se il treno dell’hype che sta trascinando Khamzat Chimaev (8-0), si schianterà o travolgerà anche Gerald Meerschaert (31-13). L’evento sarà visibile in diretta su DAZN a partire dalle ore 2.00 di Domenica 20 Settembre. View this post on Instagram Watchvsthis Saturday at #UFCVegas11 A post ...

fight_shield : Ecco come poter vedere la prossima #UFC Fight Night, compreso il ritorno nell'ottagono di Mara Romero Borella! - fight_shield : L'ex Bellator è ufficialmente un lottatore della UFC ed avrà un ruolo nella riuscita di #UFC 254! - mmaufcfr : Free Fight : Paulo Costa vs Yoel Romero #UFCFANS #UFC253 - fight_shield : Daniel Cormier rivela che durante il camp d'allenamento in vista di UFC 252 è risultato positivo al Coronavirus - alexdandi : RT @tuttomma_it: Alessio Di Chirico rompe il silenzio stampa e annuncia il suo ritorno nell'ottagono UFC. -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight UFC Fight Night: Overeem vs Sakai risultati Fight - The Shield Of Wrestling Anche questa settimana continua la nostra rubrica dedicata alle news più rilevanti provenienti dal mondo UFC.

UFC FIGHT NIGHT del 19 settembre: migliore card non numerata dell’anno? Come anticipato nelle news della scorsa settimana, la card del 19 settembre sarà una card molto solida. Un evento che poco ha da ...

Abu Dhabi, safe zone e new entry per gli ospiti

Un esempio che può portare lontano. Il successo dell’evento sportivo Ufc Fight Island ha affermato Abu Dhabi come destinazione ideale e partner globale per eventi di alto profilo grazie alla ...

UFC Fight Night 177 – Michelle Waterson è sublime!

è stato in modo quasi inatteso, un evento di assoluto livello. Il main event è stato un display delle migliori arti marziali disponibili a livello mondiale. Michelle Waterson riesce a domare la feroci ...

UFC FIGHT NIGHT del 19 settembre: migliore card non numerata dell’anno? Come anticipato nelle news della scorsa settimana, la card del 19 settembre sarà una card molto solida. Un evento che poco ha da ...Un esempio che può portare lontano. Il successo dell’evento sportivo Ufc Fight Island ha affermato Abu Dhabi come destinazione ideale e partner globale per eventi di alto profilo grazie alla ...è stato in modo quasi inatteso, un evento di assoluto livello. Il main event è stato un display delle migliori arti marziali disponibili a livello mondiale. Michelle Waterson riesce a domare la feroci ...