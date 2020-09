Twitter alza le difese degli account dei politici (Di venerdì 18 settembre 2020) Notifica in-app dell’aumento della sicurezza del profilo Twitter (foto: Twitter)Twitter ha annunciato nuove misure di sicurezza per gli account dei politici di alto profilo, da adottare prima delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. “A partire da oggi, questi account verranno informati tramite una notifica in-app da Twitter di alcune delle misure di sicurezza iniziali dell’account che richiederemo o raccomanderemo vivamente in futuro”, scrive il team di sicurezza sul blog della società. Il social network ha spiegato che i funzionari dell’esecutivo, i membri del Congresso, gli impiegati delle campagne politiche, i principali organi di stampa, i giornalisti politici e altri ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) Notifica in-app dell’aumento della sicurezza del profilo(foto:ha annunciato nuove misure di sicurezza per glideidi alto profilo, da adottare prima delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. “A partire da oggi, questiverranno informati tramite una notifica in-app dadi alcune delle misure di sicurezza iniziali dell’che richiederemo o raccomanderemo vivamente in futuro”, scrive il team di sicurezza sul blog della società. Il social network ha spiegato che i funzionari dell’esecutivo, i membri del Congresso, gli impiegati delle campagne politiche, i principali organi di stampa, i giornalistie altri ...

Salvini 'alza' per Mastrangelo, il selfie accende Twitter

Matteo Salvini 'alza' per Gigi Mastrangelo e il selfie accende Twitter. Il leader della Lega posa accanto all'ex pallavolista, centrale della Nazionale di volley nel primo decennio degli anni Duemila, ...

