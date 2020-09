Tuttosport: il Psg ha offerto 52 milioni e 7 di bonus per Koulibaly (Di venerdì 18 settembre 2020) Allan ha già esordito con l’Everton, Milik ha finalmente detto sì alla Roma, al Napoli non resta che chiudere la questione Koulibaly per portare a termine le cessioni eccellenti che il club di era proposto di fare in questa sessione di mercato Secondo quanto riporta Tuttosport oggi pero la situazione è tutt’altro che semplice Il Manchester City resta fermo sulle proprie idee e sul risentimento per lo sgarbo ricevuto con Jorginho, mentre il Psg si è affacciato su Koulibaly con una proposta concreta avanzata al Napoli. E cioè, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a distanza di 9 mesi, causa fair play finanziario. E a queste cifre: 52 milioni cash e 7 di bonus. Una proposta che ancora non convince il presidente Aurelio De Laurentiis L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Allan ha già esordito con l’Everton, Milik ha finalmente detto sì alla Roma, al Napoli non resta che chiudere la questioneper portare a termine le cessioni eccellenti che il club di era proposto di fare in questa sessione di mercato Secondo quanto riportaoggi pero la situazione è tutt’altro che semplice Il Manchester City resta fermo sulle proprie idee e sul risentimento per lo sgarbo ricevuto con Jorginho, mentre il Psg si è affacciato sucon una proposta concreta avanzata al Napoli. E cioè, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a distanza di 9 mesi, causa fair play finanziario. E a queste cifre: 52cash e 7 di. Una proposta che ancora non convince il presidente Aurelio De Laurentiis L'articolo ...

