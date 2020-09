Tumori: in Italia il 10% dei pazienti è stato colpito dal Covid (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 10% dei pazienti con tumore è stato contagiato da Covid-19, circa 350mila Italiani. E’ la stima dell’Associazione Italiana di oncologia medica (Aiom), alla vigilia del congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in programma da domani a lunedì in forma virtuale. L’impatto di Covid-19 sull’oncologia e l’individuazione di nuovi strumenti per farvi fronte sono fra i temi al centro dell’evento. “Studi hanno evidenziato che i pazienti oncologici non presentano un rischio di infezione da Covid-19 maggiore di quello della popolazione non colpita da cancro – spiega Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom e direttore Oncologia medica e Breast Unit dell’ospedale ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 10% deicon tumore ècontagiato da-19, circa 350milani. E’ la stima dell’Associazionena di oncologia medica (Aiom), alla vigilia del congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in programma da domani a lunedì in forma virtuale. L’impatto di-19 sull’oncologia e l’individuazione di nuovi strumenti per farvi fronte sono fra i temi al centro dell’evento. “Studi hanno evidenziato che ioncologici non presentano un rischio di infezione da-19 maggiore di quello della popolazione non colpita da cancro – spiega Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom e direttore Oncologia medica e Breast Unit dell’ospedale ...

Alessan14401250 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - Patrizia0758 : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - carpi_ale : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus -