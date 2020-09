Trump vieta Tiktok e Wechat negli Usa | da domenica non sarà più possibile scaricarle “Combattiamo la maligna raccolta dati cinese”

(Di venerdì 18 settembre 2020) DonaldUsa. DaStati Uniti non sarà piùscaricare le due app cinesi da mesi sotto attacco della Casa Bianca che le accusa di fornire illecitamentedegli utenti al governo di Pechino. “Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un’azione significativa per combattere ladipersonali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nostri valori e le norme della democrazia”, ha annunciato il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, confermando le indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. “Il Partito Comunista Cinese ha ...

A partire dal 20 settembre stop a TikTok e We Chat in America. Ad annunciare il divieto – dopo l’ordine esecutivo di Trump di inizio agosto – il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, specifi ...TikTok e WeChat all'indice negli Stati Uniti. In pratica, non sarà più possibile il download sugli App Store. Il dipartimento del commercio statunitense lo ha annunciato questa mattina. Da domenica in ...Donald Trump vieterà di scaricare le app cinesi WeChat e TikTok a partire dal 20 settembre. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando alcune fonti. TikTok e WeChat, suggerisce Reuters, non sono ugual ...