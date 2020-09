Trump, l’ex modella Amy Dorris lo accusa di molestie: “Ho scelto il silenzio fino ad ora ma ha fatto una cosa inaccettabile” (Di venerdì 18 settembre 2020) A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, punta una nuova grana per Donald Trump. Il presidente americano è stato accusato di molestie da una ex modella, Amy Dorris. L’episodio sarebbe avvenuto nel 1997, durante gli Us Open quando, fuori dal bagno: la donna ha raccontato di esser stata baciata e toccata dal tycoon contro la sua volontà. I legali del presidente smentiscono seccamente l’accaduto, ma Dorris ha offerto al Guardian – al quale ha affidato la sua rivelazione – prove a sostegno del suo racconto con foto e i testimoni. “Mi infilò la lingua in gola e io lo spinsi via“, ma lui continuò “a stringermi sempre più stretta ed allungare le sue mani ovunque, toccando il mio sedere, il mio seno, la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, punta una nuova grana per Donald. Il presidente americano è statoto dida una ex, Amy. L’episodio sarebbe avvenuto nel 1997, durante gli Us Open quando, fuori dal bagno: la donna ha raccontato di esser stata baciata e toccata dal tycoon contro la sua volontà. I legali del presidente smentiscono seccamente l’accaduto, maha offerto al Guardian – al quale ha affidato la sua rivelazione – prove a sostegno del suo racconto con foto e i testimoni. “Mi infilò la lingua in gola e io lo spinsi via“, ma lui continuò “a stringermi sempre più stretta ed allungare le sue mani ovunque, toccando il mio sedere, il mio seno, la mia ...

Noovyis : (Trump, l’ex modella Amy Dorris lo accusa di molestie: “Ho scelto il silenzio fino ad ora ma ha fatto una cosa inac… - MaxLandra : RT @fattoquotidiano: Trump, l’ex modella Amy Dorris lo accusa di molestie: “Ho scelto il silenzio fino ad ora ma ha fatto una cosa inaccett… - fattoquotidiano : Trump, l’ex modella Amy Dorris lo accusa di molestie: “Ho scelto il silenzio fino ad ora ma ha fatto una cosa inacc… - Affaritaliani : Trump, nuove accuse di molestie. L'ex modella Derris: 'La sua lingua in gola' - SplendorSolis00 : RT @QLexPipiens: Non sanno più come fermarlo. Certo, a volte, anche un po’ di originalità non guasterebbe... Nuova accusa di molestia sess… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump l’ex L’ex sindaco di Los Angeles: “Trump recupera su Biden. Gli ispanici decisivi nella sfida presidenziale” Rep