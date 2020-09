Trump blocca TikTok e WeChat | domenica stop alle app

(Di venerdì 18 settembre 2020) Donald, in una mossa senza precedenti che inasprisce i rapporti con Pechino e che infligge un duro colpodue app cinesi che hanno più di 100 milioni di utenti negli Stati...

Pasquale_Mereu : RT @tempoweb: Trump blocca le app cinesi: 'Dobbiamo difenderci dal partito comunista che ruba i dati dei nostri cittadini' #TikTok #WeChat… - Amerigo_Rogas : RT @tempoweb: Trump blocca le app cinesi: 'Dobbiamo difenderci dal partito comunista che ruba i dati dei nostri cittadini' #TikTok #WeChat… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Trump blocca le app cinesi: 'Dobbiamo difenderci dal partito comunista che ruba i dati dei nostri cittadini' #TikTok #WeChat… - goldbergvariaz : Trump blocca #tiktok per salvaguardare la sicurezza nazionale. Ma il conto alla rovescia verso la disfatta elettora… - domenic43216047 : RT @tempoweb: Trump blocca le app cinesi: 'Dobbiamo difenderci dal partito comunista che ruba i dati dei nostri cittadini' #TikTok #WeChat… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump blocca

Donald Trump blocca TikTok e Wechat, in una mossa senza precedenti che inasprisce i rapporti con Pechino e che infligge un duro colpo alle due app cinesi che hanno più di 100 milioni di utenti negli S .... (Teleborsa) - A partire da domenica 20 settembre neglinon si potranno più scaricare le app diperL'Amministrazioneha infatti bandito dalle app store del Paese i due social cinesi dando seguito ai due ...Gli Stati Uniti hanno definitivamente dichiarato guerra a Tik Tok. La cosa era nell’aria già da un po’, nel momento in cui nel governo era cominciata a diffondersi la convinzione che l’applicazione (c ...