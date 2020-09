Trump apre alla vendita degli F-35 agli Emirati Arabi Uniti (Di venerdì 18 settembre 2020) “Non vedo alcun problema”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiosato sulla possibilità di vendere alcuni modelli del Lockheed Martin F-35 agli Emirati Arabi Uniti, sulla quale da Israele sono arrivate diverse (e decise) obiezioni. La storica firma dell’accordo tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain potrebbe però cambiare le sorti e … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 settembre 2020) “Non vedo alcun problema”. Così il presidenteStatiDonaldha chiosato sulla possibilità di vendere alcuni modelli del Lockheed Martin F-35, sulla quale da Israele sono arrivate diverse (e decise) obiezioni. La storica firma dell’accordo tra Israele,e Bahrain potrebbe però cambiare le sorti e … InsideOver.

