“Troppi ritocchini | hai esagerato” La foto | l’accusa e la verità di Emanuela Folliero

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Anche questa estateha fatto sognare i fan. Conduttrice, attrice, ex modella ed ex signorina ‘Buonasera’ (è stata il volto ufficiale di Rete 4, annunciando il palinsesto televisivo per ben 28 anni, ndr) è molto attiva sui social e con i suoi bikini ha lasciato senza parole i suoi 293mila follower di Instagram. Non è certo una novità cheabbia un corpo e curve mozzafiato, ma tanto per fare un esempio quando ha postato lo scatto di lei in spiaggia, con indosso un due pezzi rosso fuoco, ha mandato in tilt la rete. A 55 anni ha sfoggiato un fisico da calendario sulla sabbia di Finale Ligure. “Ma quanto mi rende felice fare una passeggiata al tramonto!”, ha scritto sotto lei, nella didascalia del post di qualche settimana fa. (Continua ...