Trenord | biglietteria di Monza aperta tutti i giorni

ferpress : #Trenord riapre la biglietteria di #Monza. Ora sarà aperta anche la domenica dalle 6 alle 20 - Ferpress - Trenord_Press : Da oggi Trenord riapre la biglietteria di Monza: sarà attiva tutti i giorni - sabato e festivi compresi - dalle 6 a… - discoradioIT : Operativa la nuova biglietteria #Trenord in Stazione Centrale a #Milano @TrenordOfficial @Trenord_Press - LuceverdeMilano : RT @TrenordOfficial: Apre la nuova biglietteria #Trenord di Stazione Centrale a Milano attiva 7 giorni su 7, dalle 6.30 alle 21. 240 mq, 3… - ale_mancini80 : RT @TrenordOfficial: Apre la nuova biglietteria #Trenord di Stazione Centrale a Milano attiva 7 giorni su 7, dalle 6.30 alle 21. 240 mq, 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Trenord biglietteria

La vicenda di Italo dimostra come il Covid ci lascia tutti a terra, generando un effetto perverso sull’economia, soprattutto sui settori più colpiti come quello dei trasporti. Sintetizzando: il virus ...Monza, 18 settembre 2020 - Trenord ha riaperto la biglietteria in Stazione a Monza, a partire da questa mattina, tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 20, inclusi sabato e festivi. La riattivazione del ...Trenord riapre la biglietteria di Monza: da oggi 18 settembre i titoli di viaggio sono nuovamente acquistabili presso lo sportello situato della stazione ferroviaria. La riattivazione del servizio a M ...