Tre uffici postali nell'Astigiano tornano agli orari pre-covid (Di venerdì 18 settembre 2020) Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22. Leggi su gazzettadasti (Di venerdì 18 settembre 2020) Per conoscere glidegliaperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

GazzettadAsti : Tre uffici postali nell’Astigiano tornano agli orari pre-covid - thepalecountess : @_UnaLola Due sue tre dei locali che la mia divisone occupa su un piano da ottobre saranno destinati ad altri usi.… - EmanuelaAntone3 : @PoliticaPerJedi Tagliare quegli stipendi e quel numero elefantiaco di dipendenti no vero? Ho visto tanti di quegli… - KinowaNero : Non comprendo perchè le tessere elettorali scadute non vengano rinnovate senza bisogno di fare spostare le persone.… - BayDanila : La vergogna è che sono praticamente ancora con gli uffici chiusi. Solo un’impiegata che riceve su appuntamento, in… -