Trapani | l’Alivision scrive al sindaco | “Grave ostacolare l’unica iniziativa per garantire continuità al club”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la presa di posizione deldiGiacomo Tranchida ai microfoni di Itasportpress, è arrivata la replica di Alivision che ha volutore una lettera al primo cittadino.EgregioTranchida,come più volte pubblicamente affermato abbiamo sempre riconosciuto in Lei un interlocutore serio ed affidabile e non crediamo che nessuno possa mettere in discussione il fatto che la scellerata scelta De Simone sia una scelta maturata ache Alivision si è presa sulle spalle ed ha risolto garantendo un futuro calcistico al club: “dando e non togliendo”.Gianluca Pellino ha accettato i termini economici della stessa offerta presentata da Alivision al comitato trapanese, depositata fin dal 9 settembre ...