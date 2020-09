Tour de France 2020 | Soren Kragh Andersen vince la 19 tappa

(Di venerdì 18 settembre 2020) Oggi 18 Settembreha fatto bis, ha conquistato due vittorie dial 107dedopo Wout van Aert, Caleb Ewan e Tadej Pogacar. Incoraggiato dalla sua vittoria a Lione, il danese ha percorso quasi un altro giro in solitario. Ma questa volta il percorso era più lungo, poi è sfuggito a un gruppo di 12 uomini di testa. Tra cui i tre contendenti della maglia verde Sam Bennett, Peter Sagan e Matteo Trentin a 16 km dalla fine. Leggi anche:de: la 19Dopo i primi tentativi di fuga si stacca dal gruppo Cavagna, che riesce a tenere un’impressionante velocità media in pianura, 51 km/h. Il 25ennese ...

Seconda vittoria al Tour de France per Søren Kragh Andersen. Il portacolori del Team Sunweb si è aggiudicato la terzultima frazione della Grande Boucle con un'azione da scattista, come avvenuto a Lion ...Dopo la frazione di oggi, conclusa senza particolari intoppi, lo sloveno del Team Jumbo Visma Primoz Roglic vede avvicinarsi sempre di più la conquista del Tour de France 2020. A separarlo dal trionfo ...Soren Kragh Andersen ha vinto la 19esima tappa del Tour de France 2020, la Bourg en Bresse-Champagnole, frazione di 166,5 chilometri, conquistando il secondo successo personale in questa edizione dell ...