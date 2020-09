Toscana: Scuola Chiude per Mancanza Insegnanti (Di venerdì 18 settembre 2020) Una Scuola della Maremma è stata costretta a Chiudere fino a lunedì a causa della Mancanza di docenti. Le lezioni sono state interrotte fino alla settimana prossima, come riporta il quotidiano locale “Il Tirreno”. La dirigente scolastica, in attesa delle nomine dei supplenti, ha deciso per il rientro a casa degli alunni. Il sindaco di … Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 settembre 2020) Unadella Maremma è stata costretta are fino a lunedì a causa delladi docenti. Le lezioni sono state interrotte fino alla settimana prossima, come riporta il quotidiano locale “Il Tirreno”. La dirigente scolastica, in attesa delle nomine dei supplenti, ha deciso per il rientro a casa degli alunni. Il sindaco di …

robersperanza : Toscana per me è eguaglianza, libertà, inclusione, integrazione, diritti, sanità e scuola pubblica, ambiente. - MediasetTgcom24 : Covid, positivo bimbo 8 anni in scuola Firenze: 2 classi in quarantena #firenze - ElikorokoroRos : RT @RacchiMarco: Paesino in Toscana (115ab). Arriva una famiglia di migranti ora in grave difficoltà. Da settimane tutto il paese è mobilit… - pinasecchi : RT @RacchiMarco: Paesino in Toscana (115ab). Arriva una famiglia di migranti ora in grave difficoltà. Da settimane tutto il paese è mobilit… - Aljangelo : RT @RacchiMarco: Paesino in Toscana (115ab). Arriva una famiglia di migranti ora in grave difficoltà. Da settimane tutto il paese è mobilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Scuola Scuola in Toscana: bene il primo giorno tra emozione, distanziamenti e mascherine LA NAZIONE Il Covid e la scuola: 34 studenti in quarantena a Massa, mascherine obbligatorie a Pescia

Ben 24 compagni e compagne di scuola, quattro amici e sei insegnanti del liceo classico “Pellegrino Rossi” di Massa sono in quarantena, a casa, a seguito della positività al Covid-19 di uno studente d ...

Salvini a Pisa contestato dagli studenti: "Sensazioni positive, la partita è aperta"

"Ho belle sensazioni, per la prima volta in 50 anni la partita è aperta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante il comizio che si è svolto questa mattina, 18 settembre, in Larg ...

Formazione DSGA neoassunti: incontri e laboratori online più un elaborato finale

Mentre in alcune Regioni il concorso per diventare Dsga non si è ancora concluso (come ad esempio in Toscana, in cui molte prove orali si svolgeranno ad ottobre), per i Direttori assunti il 1° settemb ...

Ben 24 compagni e compagne di scuola, quattro amici e sei insegnanti del liceo classico “Pellegrino Rossi” di Massa sono in quarantena, a casa, a seguito della positività al Covid-19 di uno studente d ..."Ho belle sensazioni, per la prima volta in 50 anni la partita è aperta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante il comizio che si è svolto questa mattina, 18 settembre, in Larg ...Mentre in alcune Regioni il concorso per diventare Dsga non si è ancora concluso (come ad esempio in Toscana, in cui molte prove orali si svolgeranno ad ottobre), per i Direttori assunti il 1° settemb ...