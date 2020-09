Tommaso Zorzi sta male al Grande Fratello Vip: “Mi hanno traumatizzato” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tommaso Zorzi non si è ancora ripreso dalla febbre alta che lo ha colpito al Grande Fratello Vip. L’influencer ha raccontato cos’è successo in ospedale. Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo soltanto un giorno di permanenza, infatti, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, … L'articolo Tommaso Zorzi sta male al Grande Fratello Vip: “Mi hanno traumatizzato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 settembre 2020)non si è ancora ripreso dalla febbre alta che lo ha colpito alVip. L’influencer ha raccontato cos’è successo in ospedale.è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione delVip. Dopo soltanto un giorno di permanenza, infatti, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, … L'articolostaalVip: “Mitraumatizzato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - CrescenzoFilo : RT @gina_secon: Tommaso Zorzi ha appena detto che Gabriele Rossi gli ha detto che è stato con Gabriel Garko. #GFVIP - daydreamerrr7 : RT @mediohermana: “Mi sta venendo una voglia di tornare a casa” TOMMASO ZORZI TU NON TI MUOVI. #GFVip - mediohermana : “Mi sta venendo una voglia di tornare a casa” TOMMASO ZORZI TU NON TI MUOVI. #GFVip -