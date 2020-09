Tomaso Trussardi si sbottona | ' Impossibile superare la morte di mio fratello | Michelle mi ha dato felicità'

(Di venerdì 18 settembre 2020), ospite domani a Verissimo per la sua prima intervista in tv, si racconta a tutto tondo, dall'infanzia vissuta nella famiglia tra le più note del mondo della moda, fino al presente ...

CheDonnait : #TomasoTrussardi si racconta ai microfoni di #Verissimo - CinguettaTV : Puntata BOOM?? quella di domani di #Verissimo con Silvia Toffanin. Ospiti domani del salotto della tv Alessia Mar… - zazoomblog : Tomaso Trussardi ospite a Verissimo: Con Michelle Hunziker Michelle una connessione profonda - #Tomaso #Trussardi… - inutile_canzone : RT @CinguettaTV: Domani torna VERISSIMO, il vero e unico salotto della televisione. Silvia ospita tra gli altri Alessia Marcuzzi, Tomaso T… - SMSNEWSOFFICIAL : IN ESCLUSIVA A VERISSIMO TOMASO TRUSSARDI: “Mio papà mi ha insegnato la totale adesione al lavoro. Con Michelle sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi inedito: il marito di Michelle Hunziker ha realizzato la sua prima intervista televisiva ed ha scelto Verissimo per confessarsi (in onda domani sabato 19 settembre su Canale 5, a part ...Tomaso Trussardi, ospite domani a Verissimo per la sua prima intervista in tv, ricorda il padre Nicola che ha portato al successo l’azienda di famiglia: “Mi manca non aver conosciuto la persona, perch ...Tomaso Trussardi: "Con Michelle Hunziker subito una connessione profonda" “Michelle è arrivata casualmente nella mia vita". Così Tomaso Trussardi, ospite domani a Verissimo per la sua prima intervista ...