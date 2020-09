«Toglietevi le mascherine!». Il flash mob negazionista in un negozio Target in Florida – Il video (Di venerdì 18 settembre 2020) La pandemia da Coronavirus ha ucciso finora 13mila persone nella sola Florida. Ma nello Stato americano c’è chi, ignorando deliberatamente le raccomandazioni della comunità scientifica, ha pensato bene di organizzare un flash mob “negazionista” all’interno di uno shop della catena Target. Un gruppo di persone è entrato nel negozio, si è tolto la mascherina e ha urlato ai clienti di fare altrettanto, mettendo così a rischio la loro salute. Il video del flash mob è stato postato su YouTube da Chris Nelson. Il suo canale ha poco più di 300 iscritti e ospita altri filmati in cui si afferma falsamente che l’epidemia non sia reale. La catena Target si è dissociata ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) La pandemia da Coronavirus ha ucciso finora 13mila persone nella sola. Ma nello Stato americano c’è chi, ignorando deliberatamente le raccomandazioni della comunità scientifica, ha pensato bene di organizzare unmob “” all’interno di uno shop della catena. Un gruppo di persone è entrato nel, si è tolto la mascherina e ha urlato ai clienti di fare altrettanto, mettendo così a rischio la loro salute. Ildelmob è stato postato su YouTube da Chris Nelson. Il suo canale ha poco più di 300 iscritti e ospita altri filmati in cui si afferma falsamente che l’epidemia non sia reale. La catenasi è dissociata ...

