TIME OUT! Trump mette al bando il download di Tik Tok e We Chat (Di venerdì 18 settembre 2020) Domenica il governo bandirà WeChat per ‘salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti’, mentre TikTok sarà bandito entro il 12 novembre Il governo degli Stati Uniti vieterà i download dell’app di condivisione video TikTok di proprietà cinese e l’uso della popolare app cinese di messaggistica e pagamenti WeChat per “salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. TikTok sarà bandito entro il 12 novembre, ma il segretario al commercio Wilbur Ross ha dichiarato venerdì su Fox Business News che l’accesso a quell’app potrebbe essere possibile se vengono messe in atto determinate garanzie. “Sotto la direzione del presidente, abbiamo intrapreso azioni significative per combattere la raccolta dannosa dei ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Domenica il governo bandirà Weper ‘salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti’, mentre TikTok sarà bandito entro il 12 novembre Il governo degli Stati Uniti vieterà idell’app di condivisione video TikTok di proprietà cinese e l’uso della popolare app cinese di messaggistica e pagamenti Weper “salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. TikTok sarà bandito entro il 12 novembre, ma il segretario al commercio Wilbur Ross ha dichiarato venerdì su Fox Business News che l’accesso a quell’app potrebbe essere possibile se vengono messe in atto determinate garanzie. “Sotto la direzione del presidente, abbiamo intrapreso azioni significative per combattere la raccolta dannosa dei ...

VRRidersAcademy : Casco speciale per @FrankyMorbido12 TIME OUT UGUAGLIANZA Citazione al film di Spike Lee - Fa’ la cosa giusta Be… - DatabaseItalia : Domenica il governo bandirà WeChat per 'salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti', mentre TikTok sarà… - SongsMaxPezzali : Foto promozionale del 2007 sullo sfondo la cover di TIME OUT. @maxpezzali #maxpezzali #timeout - interclubpavia : ??? Entra a far parte della famiglia #InterClub! Tesseramento stagione 20/21 25€ senior 10€ junior Potete compilare… - nathaliespataro : RT @tomaso_palli: “La doppia di Misano” di Valentino Rossi. “Time out” di Franco Morbidelli. I caschi speciali per il #SanMarinoGP. #Mot… -

Ultime Notizie dalla rete : TIME OUT Conclusa l'animazione estiva Time Out Summer AgoraSportonline F4 Supercoppa LBA – SF1: Milano resiste alla rimonta di Venezia e vola in finale

Milano stacca il biglietto per la finale in virtù soprattutto di un primo tempo ai limiti della perfezione, nel quale ha rifilato ben 20 punti a una squadra di livello come Venezia. Tutto ha funzionat ...

Internazionali tennis, fairplay Azarenka-Kasatkina: la bielorussa soccorre e consola l’avversaria

Uno scatto per recuperare una palla corta, una distorsione alla caviglia destra, le lacrime inconsolabili. Gli Internazionali di Daria Kasatkina, 23enne russa numero 74 del mondo, sono finiti al secon ...

Sinner, finisce il sogno a Roma

Nell'era Open, nessun teenager italiano è mai arrivato ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner avvicina questo traguardo, ma l'apparizione del primato svanisce nel mezzogiorno di fu ...

Milano stacca il biglietto per la finale in virtù soprattutto di un primo tempo ai limiti della perfezione, nel quale ha rifilato ben 20 punti a una squadra di livello come Venezia. Tutto ha funzionat ...Uno scatto per recuperare una palla corta, una distorsione alla caviglia destra, le lacrime inconsolabili. Gli Internazionali di Daria Kasatkina, 23enne russa numero 74 del mondo, sono finiti al secon ...Nell'era Open, nessun teenager italiano è mai arrivato ai quarti degli Internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner avvicina questo traguardo, ma l'apparizione del primato svanisce nel mezzogiorno di fu ...