TIME OUT! Trump mette al bando il download di Tik Tok e We Chat (Di venerdì 18 settembre 2020) Domenica il governo bandirà WeChat per 'salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti', mentre TikTok sarà bandito entro il 12 novembre Il governo degli Stati Uniti vieterà i download dell'app di condivisione video TikTok di proprietà cinese e l'uso della popolare app cinese di messaggistica e pagamenti WeChat per "salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". TikTok sarà bandito entro il 12 novembre, ma il segretario al commercio Wilbur Ross ha dichiarato venerdì su Fox Business News che l'accesso a quell'app potrebbe essere possibile se vengono messe in atto determinate garanzie. "Sotto la direzione del presidente, abbiamo intrapreso azioni significative per combattere la raccolta dannosa dei ...

