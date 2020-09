TikTok vietata negli Usa da domenica L’app cinese “mette a rischio la sicurezza nazionale”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Washington, 18 set – Prosegue la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. DaUsa sarà vietato scaricaree WeChat, di proprietà dei gruppi cinesi ByteDance e Tencent. Il Dipartimento del Commercio statunitense ha annunciato la messa al bando del download delle due app per ragioni dinazionale. Saràla distribuzione dio WeChat nonché di eventuali aggiornamenti e relativi codici tramite gli app store per dispositivi mobili. A tutte le aziende statunitensi sarà proibito trasferire fondi, processare pagamenti e offrire servizi internet all’app. “Il Partito comunistatramite le app minaccia lanazionale” Una nota del Dipartimento ...

A partire dal 20 settembre stop a TikTok e We Chat in America. Ad annunciare il divieto – dopo l’ordine esecutivo di Trump di inizio agosto – il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, specifi ...Da tempo ormai la piattaforma di video a pagamento OnlyFans viene associata ai contenuti a luci rosse: la natura privata del portale fa sì che artisti e creator lo utilizzino per pubblicare materiale ...A partire da domenica l'app di TikTok negli Stati Uniti avrà ufficialmente i giorni contati: da quel giorno il software non si potrà più scaricare né aggiornare e in meno di due mesi non sarà più nemm ...