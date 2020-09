TikTok e WeChat, perché Trump le chiude. Cosa cambia per l'Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) New York, 18 settembre 2020. E alla fine la mannaia è calata. Donald Trump ha annunciato che da domenica WeChat e TikTok verranno cancellate dai negozi di app americani . In parole povere non sarà più ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) New York, 18 settembre 2020. E alla fine la mannaia è calata. Donaldha annunciato che da domenicaverranno cancellate dai negozi di app americani . In parole povere non sarà più ...

repubblica : Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: 'Per la sicurezza nazionale' - ilpost : Da domenica negli Stati Uniti non sarà più possibile scaricare TikTok e WeChat - Agenzia_Ansa : #Usa, divieto per #WeChat e #TikTok a partire da domenica. 'La #Cina usa app per minacciare sicurezza nazionale'… - LucyMilano92 : RT @IlPrimatoN: Su ordine di Trump da domenica 20 negli Usa è bandito il download delle app cinesi TikTok e WeChat - SerglocSergio : Usa, #Trump vieterà di scaricare WeChat e TikTok dal 20 settembre -